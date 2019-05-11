〈中部〉春雨遲到 阿里山2春茶賽延後

2019-05-11

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕今年春雨姍姍來遲，雨量也不足，嘉義縣大阿里山茶區春茶產季普遍延後，目前高海拔茶區還忙著採茶，梅山鄉、阿里山鄉農會舉辦的兩大春茶比賽也跟著順延，參賽點數各少約兩成，但品質仍維持一定水準。

梅山今、明兩天交茶 17日公布名次

梅山鄉農會總幹事黃世裕說，以往春茶比賽多在五月初，今年因採茶時間延後，延至今、明兩天交茶，十三日起評審，十七日公布名次，六月二日在梅山公園停車場舉辦頒獎典禮與展售會。

黃世裕說，一般而言，春茶金萱品種約三月中旬開始採摘，烏龍則是四月初，今年一、二月幾乎沒有下雨，直到三月初才有雨勢，但雨水不多，還好四月間歇性下雨，讓茶樹可吐芽，產量已受影響，今年參賽點數從去年一千五百多點減至一千兩百七十一點。

阿里山23日起評比 參賽點數估少2成

阿里山鄉農會總幹事劉家顯表示，今年春茶比賽較往年延後兩個星期舉行，將於廿一、廿二日兩天受理報名與交茶作業，廿三日起評比，預估參賽點數較去年減少約兩成，降至一千點以下。

劉家顯強調，海拔一千四百公尺以上茶園的春茶還在採收中，由於下雨採茶會影響到品質，天候陰晴不定，茶農只能利用好天氣趕緊採茶。

梅山鄉茶農林淑媛說，今年因乾旱氣候、產量減少，去年原本報名三十一點，今年減至二十一點，足足少了三分之一，最近有不少老主顧上山試茶後，認為今年春茶品質仍不錯。

嘉義縣茶葉栽植面積一千八百二十七公頃，縣府農業處表示，今年三月初勘，旱災受損達六百六十公頃，所幸三月八日起陸續下雨後，災情獲得舒緩，整體品質穩定。

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