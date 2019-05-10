〈南部〉治安英雄幕後推手 台南市警局表揚

2019-05-10

〔記者楊金城／新營報導〕台南市警察局昨天表揚八位警察模範母親，其中八十八歲江游笑代表南市警局獲選全國警察模範母親。

市警局長黃宗仁說，警察的工作要輪班，身處壓力和危險當中，當警察的媽媽、當媽媽的警察要比其他母親更辛苦，精神壓力大。

黃宗仁下達任務給南市員警，記得今年母親節要跟媽媽說，「母親節快樂，我愛妳！」

黃宗仁從小沒有父親，由當工友的媽媽撫養長大，黃母已過世，他說，每年過母親節都很激動，很想告訴媽媽說「妳兒子當到台南市警察局長」，讓媽媽高興，但媽媽聽不到了，有媽媽的人是很幸福的，並要及時行孝。

獲選今年南警模範母親的有江游笑、許黃秀玉、施王照枝、買美年、葉花絨、王雪花、林對及羅王全。

江游笑有三位子女從警，三子江振茂為現任鐵路警察局局長，江振茂是黃宗仁的警大同學，次子江遠欽是台北市警察局勤務中心主任及四女江碧霞服務佳里警分局。

八十三歲許黃秀玉的三子許文瑞受母親鼓舞從警，目前是學甲警分局副分局長，許文瑞的二個兒子也從警，次子今年要從警大研究所畢業。

八十二歲施王照枝的次子施衣峯任職南市第二分局副分局長，孫輩中也有三人從警。五十二歲買美年的夫婿已自警職退休，兒子也從警。六十七歲葉花絨的二個兒子及女婿也是警察。八位南警模範母親堪稱治安英雄幕後的推手。

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