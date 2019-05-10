〈南部〉9旬校友開同學會 直說真歡喜

2019-05-10

〔記者王涵平／後壁報導〕從日本昭和時代同窗，到令和元年再聚，七位九旬菁寮國小校友合唱日文歌、尋老照片影中人…，回首受日本教育的校園生活，開心不已，看到同學元氣十足話家常，直說「真正歡喜！」

畢業76年 菁寮國小校友返校相聚

九十一歲蕭慶發與九十歲楊元明、林再居、呂水返、廖靜娥、莊玉馨與黃秀蓮等七位，昨日從各地返回母校菁寮國小，一見面，話匣子打開，回憶湧上心頭。

十年前菁寮國小百年校慶時學校邀請校友參加，七位一九四三年畢業的同學也與其他同學返校，相約每年開一次同學會，但由於有些同學或因旅外定居、或因身體因素，因此不一定都能出席。

林再居看到同學的興奮心情溢於言表，他說，平時只能在家與老伴相對或是管孫子，但孫子散居各地也管不到了，同窗能再相聚，實在真正歡喜。

呂水返表示，當年從白沙屯走路上學，約二、三公里，都是打赤腳，但都是石子路，非常不舒服，因此冬天要走在沒水的圳溝土路比較舒服。林再居則說以前有些同學已有腳踏車，因此常赤腳跟在腳踏車後面跑，到學校已是整身汗。

回想起校園生活，林再居說，當年一進校門就是木造建築，教室也是木造，只有一層樓，日本老師都很嚴格，上課都要很準時，慢個五分鐘都不行，稍不聽話就藤條打屁股，一坐下就很痛，以後自然很乖。

廖靜娥是班上老師廖慶安的女兒，她回想起以前每位同學都要取日本名字，看著老照片努力認人，但有點吃力。

看著當年合照 有人認不出自己

七人看著當年全校師生的合照，有人已認不出兒時自己，蕭慶發倒是一下子就指出自己所在位置。愈來多的校園生活點滴，讓每個人似乎進入時光隧道，也更加年輕。

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