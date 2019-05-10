〈南部〉台南捷運墊付案 僅藍線通過市議會程委會審查

2019-05-10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運規劃墊付案又遭「滑鐵盧」！昨日議會程序委員會三度審議，僅通過藍線第一期及其延伸線的規劃經費墊付案，南市交通局形容「半套還不到」，將再努力爭取。

議員：一次規劃4條 值得商榷

國民黨議員蔡育輝認為，高雄捷運虧本營運的例子，台南一口氣就要規劃四條路線值得商榷，不妨先嘗試做一條；民進黨議員林宜瑾則主張，台南捷運是多數民眾期待，應該全部送大會討論，讓每個議員有討論機會，不是只有程序委員會議員的意見。兩人一度語氣激烈，各自動氣拍桌；不過，主持會議的議長郭信良夾在中間緩頰，並未引發衝突影響會議進行。

市府盼議會考量民意 再次審議

南市交通局表示，經三次程序委員會的努力仍未被接受，「有受到打擊，但不會失志」，目前僅通過其中一條規劃經費（藍線第一期及其延伸線），等於「半套還不到」難以形成路網，希望市議會考量近期民調七成的支持度、八場說明會回收問卷亦有八十七％贊成，能夠再次審議，讓墊付案進入大會審議。

郭信良表示，對於台南捷運其他路線，程序委員會有三票保留，二票同意，因此決議保留，所以其他路線很難再送進大會審議，希望市府能夠再跟議員們疏通，可以下次再提送。至於其他市政建設與社福相關經費案也都有通過，不會影響市政推動。

交通局長林炎成說，大眾捷運是奠定台南百年交通的基礎建設，市議會未能通過綠線、紅線二線的規劃經費墊付案，交通局會繼續再為捷運努力，也希望議會能考量民眾對捷運規劃的支持態度，再次審議，讓未能受到認同的路線進入議會大會作多元的辯證。

昨日議會總質詢，市議員周麗津也針對安平區觀光提出質詢，市文化局答詢時表示，將積極評估夏季或假日延長安平古堡及安平樹屋夜間開放可行性，同時也希望周邊商家配合開店作生意，才能發揮加乘效益。

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