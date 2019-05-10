〈南部〉鴻海中國部分產線移高雄 韓國瑜：正幫忙找地

2019-05-10

〔記者洪臣宏、葛祐豪／高雄報導〕鴻海董事長郭台銘透露要將部分中國產線遷到高雄，對此，高雄市長韓國瑜表示拍雙手叫好，高雄最需要幫年輕人創造工作機會，除了幫鴻海集團找工業區土地，他也透露正幫另兩、三家廠商找地，但還不便公布。

郭台銘稱和韓講好了 被解讀助韓

郭台銘接受媒體專訪指出，計畫將深圳、天津部分產線移到高雄，且曾和韓國瑜討論過，有人解讀是在助韓。韓國瑜表示，這是郭台銘個人考慮投資產業的布局，如果真要移到高雄，他拍雙手叫好。

他說，高雄最需要幫年輕人創造就業機會，若此事屬實並得以實踐，非常高興；郭台銘上次拜訪高雄時，就表示希望在高雄擴大投資，提供數千個工作機會，薪資大學畢業五萬、碩士六萬、博士八萬。

韓國瑜表示，郭台銘希望市府幫忙，因而正在幫忙找工業區土地，包括和發產業園區都在考慮範圍。他說，市府同時也在幫另兩、三家廠商找地，為避免讓業者商業運作曝光，影響投資意願，才未公布。

總統蔡英文昨南下高雄聽取「『高雄新市鎮開發為科學園區』進度」，韓國瑜昨上午一度表示，即使黨派不同，只要願意幫助高雄、補助高雄，身為市長他非常願意，不過最後還是派高市府主秘楊明州出席。

高軟案宣稱徵三千工程師 僅數百人

馬英九執政時，鴻海集團數次於選舉前後宣布在台灣大型投資，其中高雄軟體園區投資案拖了三年多，直到二○一二年大選前的一個半月，才突然宣布正式動工；但完工後，原宣稱要徵求三千名工程師，目前只有幾百名。

韓國瑜當選高雄市長後，郭台銘三月中旬南下高雄，與韓簽署合作備忘錄，宣稱要擴大投資高雄軟體園區。本月八日，郭台銘接受媒體專訪，更指中美貿易戰下，鴻海計畫將深圳、天津部分產線移到高雄。

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