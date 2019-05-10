〈南部〉犀利質詢 高閔琳、康裕成臉書遭韓粉灌爆

2019-05-10

〔記者黃建華、葛祐豪／高雄報導〕高雄市議員高閔琳前天質詢市長韓國瑜時酸韓「ＥＱ不太好」及市議員康裕成昨強勢質詢，兩人臉書昨遭韓粉群起攻訐灌爆，甚至詛咒高閔琳等人「會有報應」、「負債三千多億時，你有好好質詢陳菊嗎？」等語。

韓答詢跳針動怒 高酸ＥＱ不太好

高閔琳八日在議會針對觀光局主秘高美蘭的人事任用，以及是否叫高幫忙處理版稅等問題提出質詢，引來韓國瑜不悅，指高「質詢內容太負面」，高閔琳反酸「我覺得市長的ＥＱ不太好」。

高閔琳接著質詢「自經區」議題，韓國瑜仍未正面答覆問題，遭高揶揄答詢「跳針」，韓甚至動怒表示︰「妳不讓我回答，我就不回答了。」

未料，韓粉們氣不過韓國瑜在議會被議員罵ＥＱ差，群起撻伐灌爆高閔琳的臉書，甚至辱罵：「高議員你的ＥＱ才低！」「會有報應」、「跳針的是妳吧」、「妳可以認真一點嗎？我們韓市長多麼認真」、「又在蹭我們韓市長」、「人在做天在看」，甚至有許多不理性的人身攻擊與謾罵。

不過，許多高閔琳的支持者也紛紛留言力挺：「不用跟他們計較」、「這種留言素質，證明蔣萬安沒說錯」。

支持者留言力挺︰印證蔣萬安沒說錯

此外，康裕成昨強勢質詢韓國瑜後，臉書也遭韓粉洗版，截至昨晚湧入一千多則留言，批她「只會羞辱市長作秀」、「負債三千多億時，你有好好質詢陳菊嗎？」「尖酸刻薄，數落市長這樣做好嗎？」但也有不少民眾力挺康裕成，表示︰「真為你們這些韓粉感到可悲，這種草包你們也挺得下去？」

由於先前市議員簡煥宗質詢惹來韓粉留言恫嚇要讓他的孩子像「小燈泡」一樣，簡擔心孩子安全，報警處理。不少民眾認為，韓粉接連攻擊監督市政的議員與藍營自家民代，似乎印證了蔣萬安所言並非無的放矢。

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