〈南部〉涉工程弊案 佳冬、竹田2鄉長交保

2019-05-10

〔記者李立法、羅欣貞、陳彥廷／屏東報導〕屏東地檢署偵辦佳冬及竹田兩鄉工程弊案，約談佳冬鄉長龔日光及竹田鄉長傅民雄等人，檢察官訊後認為收賄嫌疑重大，諭令龔、傅兩人各二十萬元交保，竹田鄉代會秘書曾文星則聲押獲准，其他涉案的公所職員及包商也分別被收押或交保。

竹田鄉代會秘書曾文星收押

屏東地檢署一年多前調查營建署補助麟洛鄉的工程弊端，發現有公務員收受賄賂，前、後任鄉長李新煌及蔡志和陸續遭到羈押，檢方偵辦後依貪污治罪條例起訴李、蔡兩人及多位涉案包商，同時還發現竹田鄉與佳冬鄉也有疑似工程弊案。

檢調五月六日發動搜索，並傳喚竹田鄉長傅民雄、竹田鄉代會秘書曾文星、佳冬鄉長龔日光、公所龔姓職員及周姓工程包商等多人，檢察官訊後認為涉案嫌疑重大，七日諭令龔日光及傅民雄兩人各二十萬元交保、周姓及林姓包商各以十五萬及五萬元交保，曾文星等四人聲押獲准，消息傳開後，引發政壇關切。

竹田鄉長：經得起檢驗

竹田鄉長傅民雄昨表示「沒事」，並強調一切依法行政，過程都是公開招標，他經得起檢驗；竹田鄉代會主席曾維雄則說，他對案件不了解 ，鄉代會運作不受影響。

佳冬鄉長連絡不上

龔日光則連絡不上，無法得知他的回應，佳冬鄉公所也三緘其口。

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