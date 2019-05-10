〈南部〉韓國瑜漏氣怪議員 黃捷嗆先檢討自己

2019-05-10

〔記者洪臣宏、葛祐豪／高雄報導〕高市綠營議員質詢火力加溫，議場內不時瀰漫火爆氛圍，市長韓國瑜批，市議員一連串設計，只是急著讓市長及市府團隊漏氣，「只要我是民進黨籍，一切都沒事」，雙重標準嚴重。

對此，民進黨議員林智鴻認為，韓國瑜本來就該做好基本功，做好準備就不怕漏氣；時代力量議員黃捷則表示，韓國瑜該檢討自己，是他自己設計自己。

批議員「一連串設計」、剪接質詢播放

昨天由議員康裕成、高閔琳聯手質詢，從一開始要求韓國瑜「站立答詢」對峙，直到橋頭科學園區、自經區等議題交鋒，都可以感受到韓的不耐。

昨上午質詢結束，韓國瑜似乎餘怒未消，批評市議員質詢不該用剪接過或斷頭去尾片段文字放出來，他們急著讓市長、市府團隊漏氣的心情大於建設高雄，且有迫切感，超過了對高雄市經濟建設願景，這很怪異。

韓國瑜說，想好好答覆，他們卻一哄而散，連回答都不聽，好像達到他們設計的目的了，他說，明眼人一看就知道，整個設計就是一連串，要讓市長漏氣，「只要我是民進黨籍，一切都沒事」，所有題目就是無法忍受國民黨韓國瑜做高雄市長，二○一三年前任市長談自經區，前市長陳菊、謝長廷用人，沒有一位民進黨市議員講話，因為同一政黨，雙重標準嚴重。

林智鴻︰做好基本功 就不怕漏氣

林智鴻認為，韓國瑜本來就該做好基本功，做好準備就不怕漏氣，但韓的態度就是只希望議會歌功頌德，不希望嚴格監督，根本就是要打造「高雄一言堂」，這樣的心態是民主社會的錯誤示範，未來議會不分黨派，更應該站在市民生活的視角，嚴加監督，不應該護航放水。

黃捷︰完整質詢影片放上臉書

針對韓指市議員質詢不該用剪接過或斷頭去尾片段文字，急著讓市長、市府團隊漏氣，遭影射的黃捷強調，她把十二分鐘完整的質詢影片放在臉書上，絕對沒有斷頭去尾、斷章取義，民眾都是看完完整影片再去評斷。

黃捷強調，韓國瑜該檢討的是自己，議員沒有要設計他，是他設計自己，議員已對他很寬容了，奉勸他面對議會質詢要多準備。

此外，韓國瑜說他想好好答覆，議員卻一哄而散，康裕成表示，昨早質詢完後，她與幾位議員上前，原想與韓握手致意，但韓的眼光卻飄向主席台，雙方眼神沒交集，她與幾位議員自討沒趣，只好先離開議事廳。

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