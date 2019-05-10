〈南部〉橋科土地答詢 韓國瑜跳針8次扯雙語學校

2019-05-10

〔記者葛祐豪、王榮祥、蔡清華／高雄報導〕民進黨高雄市議員康裕成昨天質詢市長韓國瑜對於橋頭科學園區如何準備土地？韓不斷跳針說「請經發局符局長回答，我再回答」，一共講了八次，還表示要設立雙語學校，遭外界批評答非所問，韓並有點動怒「我為什麼像小學生站在這裡？」康裕成批評韓是一問三不知的市長。韓事後受訪表示，就是因為非常重視橋頭科學園區，連教育都想好了，這叫配套，怎麼會是答非所問。

八次答詢「請經發局符局長回答 我再回答」

總統蔡英文昨天下午到橋頭科學園區視察，康裕成昨早在議會總質詢時，納悶韓國瑜昨天除了上午議會備詢，其餘沒有公開行程，她詢問韓，市長下午打算過去嗎？韓回答，表定秘書長過去。

被要求站著答 韓怒「為何像小學生站在這裡」

韓國瑜講完又要坐下，站著的康裕成高喊不要坐下，但韓執意坐下，雙方氣氛火爆。康接著詢問韓，橋頭科學園區與橋頭新市鎮是什麼關係？她並酸韓要看小抄，韓有些動怒說：「康議員質詢語帶嘲諷，什麼叫小抄？」「我為什麼像小學生站在這裡？」

康裕成接著問，「橋頭科學園區最大地主姓什麼？」「橋頭科學園區對高雄重要性？」「中央進度到哪裡了？將來進駐產業是什麼？」

康裕成酸「市長一問三不知 我感到心痛」

韓國瑜開始跳針，康裕成每問一個問題，他就回說「請經發局符局長回答，我再回答」。康酸他說「市長一問三不知，我感到心痛」。韓則否認他一問三不知，解釋是因市府分工負責。

康裕成接著再問韓國瑜說，橋頭科學園區除了土地問題，還有缺水缺電，你知道土地怎麼解決？哪個局處負責？還是要問經發局長？

韓答非所問扯設雙語學校 辯重視橋科員工子女就學

韓國瑜回答說，他很重視橋頭科學園區，還與教育局長溝通，為了讓員工的子女就學，準備在橋頭設立雙語學校。此話一出引起康裕成回批說，「設立雙語學校是後段，我是問你土地如何解決？哪個局處負責？」雙方你一言我一語，後來韓才提到是地政局負責。

康裕成批說，韓國瑜的說法是本末倒置，哪個要先做、哪個要後做，不要問東答西、問頭答尾，讓人覺得韓是個不了解高雄市的市長。

韓國瑜事後受訪辯說，就是因為非常重視橋頭科學園區，連教育都想好了，這叫配套，怎麼會是答非所問。

民進黨市議員李柏毅說，市長的表現態度就這麼不耐煩，這幾天議員所準備的題目，大方向多是？市民所關心的議題，並沒有刻意想考倒或刁難市長，且電視現場直播，市民都可以清楚看在眼裡，他說，站在韓國瑜的立場「一個要選總統的人，站在市議會，確實是委屈他了」！

議事人員︰議員、市長對等 須站著答詢

高市議會資深議事人員則指出，包括市長在內等官員，在議事廳接受議員質詢時，雙方是對等的，官員答詢時一定要站著回答，這是一種禮貌，答完後通常可自行坐下，並沒有一定標準或規定。

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