〈南部〉台東尚武漁港淤沙難解 漁民怨成堰塞湖

2019-05-10

〔記者陳賢義／台東報導〕台東大武鄉尚武漁港長年飽受淤沙影響，每逢東北季風來襲更是嚴重，漁民無法正常出海作業，眼睜睜的看著鈔票從眼前游過，生計苦不堪言，怨嘆尚武港是最大的堰塞湖；台東縣政府農業處長許瑞貴表示，已向花東基金爭取了一千六百萬元，最近上網預定六月分才能夠發包完成濬沙工作，並與台東區漁會取得共識，補助部分的經費協助漁民。

怕竹筏翻覆 漁民盼往北開挖築堤

尚武漁港疏濬工程幾乎整年不斷，但不敵大自然反撲，淤沙問題依舊，尤遇東北季風再起更是擾人。「有在挖啦！但問題根本沒辦法解決。」一邊繫繩綑綁漁船，一邊搖頭嘆息，在地劉姓漁民說，相關單位都有持續開挖，但效果有限，希望能再往北開挖築堤，並將挖掘淤沙載往更遠處放置阻擋，不然風浪一來又回漂；倘若以竹膠筏出航作業，遇風浪就翻真的很危險，還可能造成傷亡，翻筏處大多在港嘴。

爭取花東基金1600萬 6月完成疏濬

許瑞貴表示，今年漂沙非常嚴重，從年初至今已花了八百萬元，另向花東基金爭取了一千六百萬元，預定六月分能夠發包完成濬沙工程，這段時間與台東區漁會取得共識，補助部分經費給漁會，讓漁會能夠服務漁民，例如清出航道等。目前在地大艘船隻都停泊在富岡港，其他大部分都是竹膠筏，在完成濬沙前，漁會均會給予協助。尚武漁港自設立開始，最大的問題就是漂沙，濬沙工程仍會持續爭取經費。

台東縣議員翁麗吟則要求縣府每年都要編預算清淤，但今年特別嚴重，希望縣府趕緊取爭取經費，讓漁民能夠出海作業；其次，總統蔡英文多年前也曾來到尚武漁港，且允諾重建，但至今毫無音訊，漁民最希望的就是向外延伸加長北堤，減少漂沙問題，讓漁民能夠安心的出海捕漁。

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