〈台北都會〉柯文哲存款近2447萬 選舉結餘不多

2019-05-10

〔記者謝君臨、蔡亞樺／台北報導〕監察院昨公布最新一期「廉政專刊」，台北市長柯文哲去年底的財產申報資料，存款近二四四七萬元，相較於上次申報多了八五七萬餘元。

另，根據市府幕僚團隊提供的資料，柯文哲去年競選募款捐贈收入為四四○五萬餘元，選舉支出五五八八萬餘元，透支一一八三萬餘元，但柯文哲去年選舉獲得五十八萬多票，以一票卅元的選舉補助款換算，能獲得一七四一萬餘元，而柯選後聘請律師驗票、選舉官司等，則要另行花錢支付，總結柯去年選舉並沒有虧損，但結餘也不多。

根據第一四六期「廉政專刊」資料顯示，柯文哲最新的財產申報，登記在柯氏夫婦名下的土地共有九筆，較前年底申報多了一筆澎湖縣馬公市馬公段資料，是陳佩琪以一萬七千餘元繼承而來；九筆土地中，柯僅有一筆新竹市隆恩段的耕地，面積約二三○九平方公尺，其餘八筆均為陳佩琪所有。建物部分共有六筆，其中柯有兩筆位於新竹市隆恩段，其餘四筆則掛在陳佩琪名下，三筆坐落於台北市，一筆在澎湖縣，而澎湖縣馬公市馬公段的建物，同樣為陳佩琪以價額一萬元繼承而來。

存款部份，柯氏夫婦及小女兒柯傅蓉名下，共有二四四六萬九四八七元，相較於上次申報的一五八九萬三三六一元，多了八五七萬六一二六元；基金受益憑證三○八萬八五○七元，比上次申報短少近五十萬元；現金部分，共申報新台幣九萬七四二○元，其中包含新台幣、美元、歐元、日圓、澳幣。

此外，柯的財產申報最後一欄「備註」部分，則註明「去年市長選舉監察院募款帳戶已透支，選舉支出尚有部分未付清，陸續用自己信貸的帳戶支出使用，選舉補助款尚未入帳」。

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