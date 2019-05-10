〈台北都會〉北市30公頃工業區擬變更 遭反對

2019-05-10

〔記者郭安家／台北報導〕台北市都市計畫委員會昨審議內湖區都計通盤檢討，將工業區變更為科技工業區，包括內湖路一段及文湖街間九．四公頃地、南京東路六段及潭美街間的二十一．一六公頃地。對此，企業樂觀其成，但多數居民反對到底，認為家族世居於此，早年被迫劃入工業區，台北市長柯文哲對工業區違規住宅開罰，未來何去何從？委員昨驚訝此案引發居住權爭議，決議暫緩。

週美里長黃俊壽表示，成美橋以東工業區因傳產外移，導致該區大多作為住家使用，民眾盼工業區改為住商使用區，但變更工業區，依法須辦理變更回饋土地給北市府做公共設施，居民負擔不起；希望比照南港產業生活特定專區，早期居住之住宅可以不用變更回饋。

盧小姐指家族四代居住於此，該處原本林立的工廠一九八七年後遷出，現在都為住家，很多人世居，也有不少外地人來此買房。高先生也說，他家附近早年配合三陽工業被劃為工業區，因蔣家威權統治，不得不配合，現在已是民主時代，居民不應再承擔歷史錯誤。居民更指柯文哲對工業區違規住宅每戶開罰卅萬元，這麼多住戶未來何去何從？

都委會委員訝異有這麼多民眾反彈，還引發保障居住權爭議，指該變更案沒有要將大家遷出，也不是土地重劃案，要北市府澄清說明。

身兼都委會主席的副市長彭振聲表示，只要將土地使用分區名字變更為科工區，不會變更後就徵收民地，市民不用擔心；並決議兩塊工業區維持原使用分區，待北市府檢討完畢，再另案處理。

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