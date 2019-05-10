〈台北都會〉北市影視音學校爭議 教局今年提早訪視

2019-05-10

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市影視音實驗教育機構（TMS）爆發辦學爭議，傳出家長對TMS辦學部新主任調整更改辦學主軸有意見。TMS主管機關台北市教育局前日召開審議會，決議「今年提早訪視」學生的學習狀況，將邀集三至五位相關專家學者前往訪視，確認孩子畢業後具備的知識與能力，明年評鑑也會照常進行。

文基會副執行長︰隨時可讓各單位訪視

對此，文基會副執行長張益贍昨表示，目前機構營運上有些人事變動跟變化，經過一個月的時間已經準備好，隨時讓各單位來訪視，監察院也要來TMS了解，而教育局是主管機關，文基會尊重教育局決議。

TMS由北市文化局所屬督導的北市文化基金會擔任辦學機構，編列辦學計畫、爭取預算，但近來有家長抱怨，TMS新到的林姓主任調整學校辦學主軸，包括取消自主學習計畫學分限制等，家長擔心孩子學習狀況，內部也有抱怨聲音。

文基會辦學部︰依法無提早評鑑辦理事項

市議會教育委員會七日進行專案報告，北市議員秦慧珠、吳世正關心TMS辦學情形，秦認為文化局辦教育非專業，建議回歸教育局，教育局長曾燦金當時回應，八日召開審議會輔導訪視學校給予協助，但文基會辦學部八日也發布新聞稿，駁斥沒有所謂「提前介入輔導」、無所謂「回歸教育局」、「依法並沒有提早評鑑辦理事項」。

但在本月八日，教育局召開非學校型態實驗教育審議委員會，教育局主任秘書陳素慧表示，委員已決議「今年就要去看一看」，訪視學生的學習狀況、學業表現、學習是否遇到困難、學校機構是否有幫忙解決等問題。

陳素慧︰文基會所稱的評鑑與訪視是不同的

陳素慧指出，文基會所稱的評鑑與訪視是不一樣的，教育局是主管機關，即使是非學校型態實驗教育機構例如TMS，教育局對這類機構的學生也可以訪視，訪視是要去看學生的學習狀況、學生反映相關問題機構是否有解決改善等，文基會所稱的評鑑是在明年沒有錯，但教育局訪視可視需要安排前往。

教局主秘︰將了解學習是否符合提報計畫

陳素慧表示，TMS的評鑑是輪到明年，但因為今年聽到家長與學生不滿辦學調整這樣的事情，審議會委員決議提早在今年去訪視，了解學生學習狀況是否符合當時所提報的學習計畫等，「既然學生、家長有些陳情狀況，就提早去看看，訪視對象是學生」，但明年也還要再找委員去做評鑑。

陳素慧強調，非學校型態的實驗教育機構，老師不是經過正式培訓，即使上課不學國英數等學科，但還是要確認孩子畢業後具備的知識能力，教育局不能放掉任何一個孩子的學習，目前正在詢問委員的時間，近日擇期前往TMS訪視。

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