〈台北都會〉新北13座運動中心 母親節推優惠

2019-05-10

〔記者賴筱桐、何玉華／新北報導〕週日就是母親節，新北市長侯友宜昨天和知名網紅Max老師大跳「婆婆媽媽ㄟ廣場舞」，新北市十三座國民運動中心在母親節推出好康優惠活動，包括游泳池兩人同行一人免費、女性朋友免費使用體適能等，並舉辦紓壓按摩體驗課程、親子運動會，讓媽媽們度過健康的母親節。

「跟著Max老師動一動！」侯友宜與婆婆媽媽們同台尬舞，跟著音樂節奏跳舞。

女性朋友免費使用體適能等

侯友宜表示，為了慰勞母親辛勞，全市十三座國民運動中心五月份推出女性優惠活動，每間運動中心有不同主題，包含親子幼兒的體能測試活動、室內賽跑比賽和紓壓按摩體驗等，鼓勵女性朋友保持體力與活力。體育處指出，民眾可洽各運動中心、官網或臉書粉絲團查詢。

此外，石門區公所推廣在地農特產結合母親節，十一日在富基漁港推出特大「百斤石門粽」，現場還有五百顆小肉粽免費品嚐、母女（子）快手包肉粽比賽等。區公所指出，當天在現場只要消費滿百元，就可參加抽獎樂，有四十吋液晶電視、各式家電等，詳情請洽石門區公所︰2638-1721#605游先生。

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