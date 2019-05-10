〈台北都會〉危老重建慢 基隆議員建議設推動師

2019-05-10

〔記者俞肇福／基隆報導〕「都市危險及老舊建築物加速重建條例」獎勵重建容積於二○二○年五月底到期，基隆市議會多位議員昨天質詢時指出，擔心過了時效誘因不再，民眾更沒有動能去辦都更，也有議員建議借鏡台北市設「危老重建推動師」當推手，並請市府酌予放寬建蔽率與建築高度，加速危老房屋重建腳步。

借鏡北市 並放寬建蔽率與建築高度

基隆市危老建物重建申請案有三件，有二件通過。議員張耿輝認為基隆老舊建物都更腳步慢，台北市及其他縣市容積、建蔽率高，基隆的房子無法一間換一間，民眾寧願房屋放著老舊，甚至危險了仍居住，他建議容積率因地制宜。

議員鄭文婷指出，以基市現況，七十％建蔽率，一百坪只能蓋七十坪，現在最普遍容積率百分之三百計算，可以蓋到三倍，適用危老條例最多可達三百九十坪，仍比原本老屋的坪數少，如果沒有其他獎勵措施，無法鼓勵老屋更新。鄭文婷表示，危老條例獎勵重建容積明年到期，稅捐方面五年內房屋稅、地價稅都有獎勵，也在二○二二年到期，市府應搭配獎勵措施，讓民眾加速老舊房屋更新。

都發處長徐燕興表示，在危老條例尚未公告前，建築高度已經放寬；另外，市府將辦理相關法令說明會，加強宣導，讓民眾充分了解，「都市更新」與「危老重建」相關政策。

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