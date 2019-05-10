〈台北都會〉《新北》道路破損鋪一半 里長質疑市府大小眼

2019-05-10

〔記者賴筱桐、邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜昨天分別在板橋區和中和區舉辦行動治理座談會，與里長對談。有里長抱怨，浮洲橋下路面重鋪竟只做一半，並酸說「可能我卡細漢」，質疑市府大小眼。中和區里長則關切捷運環狀線試車噪音擾人、施工圍籬造成車道限縮，引起民眾反彈。

板橋里長們針對捷運環狀線、興建停車場、污水下水道、都更三箭等議題熱烈討論。

浮洲橋下兩側道路老舊 只鋪一邊

板橋區歡園里里長王國龍指出，浮洲車站附近環河西路五段人行道旁，有片鐵皮圍籬多次掉落，砸傷路過的騎士，但區公所、工務局、水利局都說不是其管轄範圍。區公所回應，會再前往了解。

成和里里長鄧月茶抱怨，浮洲橋下兩側道路破損老舊，但一邊有重鋪，另一邊沒有，她酸說「可能我卡細漢」，這種感覺很不好，她要求市府前往會勘，若承認疏失，「要不要跟我們道歉？」

板橋公所：近期將辦會勘、評估

板橋區公所回應，去年底針對浮洲橋下引道破損嚴重、多處坑洞的路段全面刨除重鋪，其餘路況較好的區域只進行局部修補，近期將舉辦會勘、評估。

中和區里長也是反映捷運環狀線試車噪音、施工圍籬造成車道限縮，一再困擾居民。秀峰里長周存炎指出，捷運試車時的噪音過大，還有道路施工圍籬長達四、五個月，加上人行道拓寬、縮減車道，經常回堵，希望盡快解決。

新北市政府捷運工程局說，噪音是因為檢測緊急煞車系統，目前測試完畢已有改善，同時會配合改善隔音牆。至於施工圍籬的部分，是因為地下管線整理和施作人行道，未來也會加速完工。

針對地方關心的停車問題，侯友宜請交通局尋找適合地點，規劃學校或公園部分時段開放停車；晚上休息時不影響消防、救護通行，警察彈性取締。

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