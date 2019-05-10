〈北部〉《宜蘭》化龍一村舊眷舍 變身展覽空間

2019-05-10

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕登錄為歷史建築的宜蘭市化龍一村舊眷舍群修復工程，昨舉行開工破瓦典禮，要變身為宜蘭舊城歷史文化與眷村故事的展館，總經費七千八百萬元，預計明年底完工；縣長林姿妙指出，盼化龍一村未來能串連幾米公園等景點，帶動觀光發展。

7800萬修復 明年底完工

化龍一村面積二．六七公頃，其中○．七公頃為日治時期舊眷舍群，政府遷台後，也是宜蘭最早的眷村。宜縣文化局針對化龍一村保留的八間老建築，向文化部爭取到七千八百萬元經費修復，要轉型歷史展覽空間，並進行周邊環境綠美化。

將串連幾米公園等景點

宜蘭縣政府昨舉行「化龍一村舊眷舍群」修復工程開工典禮，縣長林姿妙及宜蘭市長江聰淵共同破瓦，象徵工程啟動；林姿妙指出，化龍一村位於宜蘭舊城最精華地區，鄰近南門林園、宜蘭美術館、演藝廳、宜蘭酒廠、新月商圈及幾米廣場等景點，未來修復完成，盼成為體驗歷史文化與城市美學的重要節點。

江聰淵說，化龍一村是宜蘭舊城僅存未開發的「素地」，園區有日式建築、眷村建築群，過去有價值的木框或文物被不肖人士偷走，僅存的建築富含意義不能再流失，園區設置眷村文物館符合地方期待。

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