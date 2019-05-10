〈北部〉試營運受好評 洄瀾親子館啟用

2019-05-10

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮新「洄瀾親子館」昨揭牌啟用，由花蓮縣政府委託慈濟大學兒童發展與家庭教育學系承辦，首度將入館年齡調整為六歲以下，並重新「分齡」，針對零至二歲及三至六歲孩童規劃出二大場館，提供托育、幼兒照顧諮詢與親職活動服務，自上月廿三日試營運至今，入館人次已超過二千人次，深獲家長好評。

位在花蓮市文苑路的「洄瀾親子館」改裝，整體空間設計採分齡分區，針對零至二歲寶寶設計大動作區、觸覺區及積木區；三至六歲孩童則配置操作體驗區、益智角、閱讀角、積木角和角色扮演角，讓各年齡層幼童都能適性、適齡從遊戲中學習。

新場館還設置社工及托育人員，提供民眾家庭托育資源服務，可進行幼兒照護、兒童福利及兒童發展諮詢，並定時辦理親子活動、親職教育及志工訓練等，目前每週二至週日開館，共分上午九時至十二時及下午二時至五時等兩場次。

花蓮縣洄瀾親子館主任王佳華說，親子館目前共配置五名全職人力，未來將提供幼教領域學生進行實習；為維護學習品質，預計週末假日將採限額、限時制度，每場次改為一個半小時、一百人為限；親子入場時均需量耳溫並消毒，器材則會每天進行二次清潔。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/