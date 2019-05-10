〈北部〉宜縣運動公園設針具回收桶 議員憂心

2019-05-10

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣衛生局在羅東運動公園等三十六處據點，設有針具回收桶，每年回收約四萬三千支針頭，數量驚人。縣議員呂惠卿質疑，在運動公園等公共場所設置針具回收桶，是在鼓勵吸毒引人犯罪嗎？應該移除。衛生局指出，回收桶是要減少毒藥癮患者，因共用針頭感染愛滋，宜蘭已十年未因此出現愛滋個案，回收桶有設置必要。

擔心公園成為治安死角 建議縣府移除

宜縣針具回收桶設置地點多在藥局、各鄉鎮衛生所、檢驗所，公共場所僅宜蘭、羅東運動公園兩處；衛生局表示，這是配合中央藥癮愛滋減害計畫，二○○六年全國同步推出的政策，避免藥癮患者因與人共用針具，感染愛滋病等傳染病，可設置回收桶地點包含醫事機構、公園、市場、公廁、加油站、衛生局所及藥局等。

配合中央藥癮愛滋減害 縣內36據點設置

不過，呂惠卿昨在議會質詢指出，她在羅東運動公園廁所看到回收桶，覺得很不妥，感覺很像是在鼓勵吸毒，引人犯罪，讓公園成為治安死角，即使回收桶有宣導標語，但不夠顯眼，觀感真的不好，縣府應該移除。

年回收逾4萬針頭 10年未檢出愛滋個案

縣府統計，宜縣二○○六年因共用針頭篩檢出的愛滋個案有五例，二○○八年三例、二○○九年一例，二○一○年迄今未再檢出個案，代表針具回收桶確實有成效，宜縣每年約回收四萬三千支針頭。

至於回收針具數量為何這麼多？衛生局秘書岳瑞雪說，政策剛推動時成效不彰，但在衛生所、藥局推動針頭交換服務，讓民眾拿使用過的針頭換新針頭，回收量明顯增加，基於衛生、清潔與傳染病感染等問題，針具最好是一次性使用，這觀念已被接受，也展現完善回收網的重要。

縣府︰回收桶有鎖 有設置必要性

岳瑞雪指出，回收桶的設置與犯罪沒有必然關係，就算沒有回收桶，注射毒藥品問題仍舊存在，宜蘭、羅東運動公園的回收桶只是單純提供回收功能，回收桶有鎖，針具丟進回收桶就無法拿出使用，為避免傳染病個案提升，回收桶仍有設置價值。

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