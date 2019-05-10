〈北部〉為病兒無悔付出 苗栗家扶表揚自強母親

2019-05-10

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕母親節將屆，苗栗家扶中心表揚六位不辭辛勞照顧身心障礙子女的自強母親，有母親幾乎全天候照顧唐氏症兒子二十二年、也有母親一個月要奔波苗栗、台北好幾趟，只為陪罹患罕見病症孩子就醫，獲獎的六位媽媽，無怨無悔付出，強大的母愛讓人欽佩。

其中獨自一人扶養兩名兒子的小玉媽媽，兒子小傑患有唐氏症，小傑雖已就讀國小三年級，但仍無法自己處理上廁所等日常活動。小玉媽媽多年來不喊苦，原本在檳榔攤工作，後來為了照顧兒子改接家庭代工，只為多些時間能陪伴、照顧兒子，如今小傑已經二十二歲，多年學習後，已能簡單照顧自己，讓小玉媽媽備感欣慰，苗栗家扶也贈送小玉媽媽捨不得添購的新衣當母親節禮物。

另一位自強媽媽小美是出身南庄鄉賽夏族原住民，但長子小恩三歲時突然高燒不退，不斷乾咳，診斷後發現，小恩罹患肺泡蛋白質沉著症，發病時幾乎無法呼吸、進食，且要立即住院兩周，小美七年來每個月南北奔波帶著小恩看病，只盼小恩能夠自在地「呼吸」，為人母付出一切，讓許多人感動又心酸。

而另一位媽媽小芬的幼女因多重障礙及過動症，雖已五歲仍無法自行行走，為了照顧女兒，小芬前往台北、台中陪伴小孩就醫，外人見了雖然心疼，但小芬媽媽總是以笑容面對外在世界，責任一肩扛，令人感動。

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