〈北部〉書面質詢掀波 竹縣議員互嗆

2019-05-10

〔記者黃美珠／竹縣報導〕綠黨新竹縣議員余筱菁八日在臉書PO文，要網友協尋「遺失的新竹縣議員」，昨天引發多名國民黨縣議員不滿，認為誤導社會大眾，汙衊議員，打擊議會形象，當面譴責余，揚言不道歉就提告；余筱菁反嗆 「歡迎提告」！

議長張鎮榮表示，議員是監督縣政，非監督議員同仁及議會行政團隊。近日有議員對議事運作不熟悉，加上未經溝通、求證，逕自上網公開攻訐其他議員。這種以踐踏別人凸顯自己的行為，嚴重破壞議會的團結和諧，此風不可長，希望自制。

八日採書面質詢的國民黨縣議員林思銘說，不管書面或口頭質詢，都是被允許的監督方式。七日散會前，議事組已宣讀八日因無人口頭質詢而不開議，余筱菁卻在八日一早到議事堂拍空蕩蕩的畫面並PO文，以「協尋啟示」為名，要網友協尋「遺失的新竹縣議員」，污衊書面質詢的議員，影射沒出席會議。他對余筱菁嚴厲譴責，不接受道歉 。

縣議員上官秋燕則說， 三日就與其他議員換總質詢的時間，從八日改為四日。余筱菁沒有求證就在臉書標記她、且問「今天不是定期會嗎？人去哪了？」這對她是一種抹黑，她要余筱菁公開道歉，不然一定提告。

余筱菁說，總質詢是縣民的時間，林思銘、上官秋燕可以私底下跟她溝通，不該耽誤開會。況且她在臉書上只是說排到總質詢的人用書面質詢，作為議員，問政方式應可受公評。

議長張鎮榮表示，縣議會議事規則規定，議員對於縣政得提出書面及口頭質詢。質詢時間也可以互相調整。

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