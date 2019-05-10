〈北部〉《竹縣》南清公路截彎取直 環評大會通過

2019-05-10

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣五峰鄉親爭取多年的南清公路（一二二號縣道）四十三點五公里路段截彎取直案，終於在環保署環評大會中通過審查。新竹縣政府表示，這項工程所需約二億二千多萬元經費，將向中央爭取。

43.5K處常因落石中斷 影響就醫

新竹縣議員張益生說，環評案在元月間通過專案小組審查，前天在環保署召開的環評大會中也順利過關，四十三點五公里路段過去每逢颱風、豪雨來襲，就可能因落石或積水導致交通中斷，未來完成截彎取直後，將不再重演。

新竹縣政府表示，南清公路四十三點五公里路段位於五峰鄉大隘村及桃山村之間，是高峰、茅圃、清泉等聚落主要聯絡道路，因醫療設施都在山下，每次交通中斷都造成患者就醫困難，二○一三年、二○一五年及二○一六年並發生多次巨石滾落的危險災情，讓用路人十分不安。

向中央爭取2.2億 擬採橋梁方式跨越

縣府表示，南清公路四十三點五公里路段改善工程，規劃採「道路截彎取直」橋梁方式跨越坑谷以遠離災害區，以引道修坡方式採縱坡平順銜接兩岸既有道路高程，跨河段橋梁採大跨度設置，並減少河中落墩數為原則，同時盡量避開河谷，以利防洪。

張益生說，該路段位於南清公路後端，以往每次出現災害導致交通中斷，前端也會有路段受災，大型機具得先搶通前段，才能進到後段作業，得封路一、二天。

如果桃山、清泉部落居民有必要出入，得花上大半天繞路，官方的搶修、復建作為治標不治本，朝截彎取直方向改善，才能一勞永逸改善路況，讓鄉親放心通行。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/