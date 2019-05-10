〈北部〉更生人賣母親節蛋糕 桃檢訂購傳愛

2019-05-10

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園地檢署結合桃園市榮譽觀護人協進會，在母親節前夕，向更生人鄭姓麵包師傅購買一百個蛋糕，分送給受保護管束人，讓他們送給自己的媽媽、祝福她們母親節快樂，希望藉由蛋糕串起愛的連線，喚回媽媽們的笑容。

鄭姓麵包師傅十八歲染上毒癮，已經進出監獄三次，並在監獄學習烘焙技術。她說，出獄已快四十歲，自知烘焙技術不夠純熟，又到麵包店工作、學習，也結識了丈夫，之後決定走上創業路。不過，創業過程非常艱辛，丈夫還一度去工廠上班，以補貼麵包店的虧損，還好有家人的支持，加上她不斷精進技術，終於獲得客戶肯定，麵包店的營運才漸漸穩定。

桃園地檢署結合桃園市榮譽觀護人協進會舉辦「我們與愛的距離」活動，特別向鄭姓麵包師傅購買了一百個蛋糕送給受保護管束人，為自己的媽媽獻上祝福；桃園地檢署檢察長郭文東說，法務部希望藉由柔性力量導正社會風氣，讓更多仍在更生路上努力的人持續變好。

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