〈北部〉機捷傷害事故 2年多發生48件

2019-05-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕機場捷運通車兩年多，準點率高達九十九．七％，議員黃敬平昨天質詢時卻指出，機捷通車後傷害事故不斷，至今發生四十八起跌倒、夾傷、割傷等意外，已經理賠六十八萬餘元，另有一起理賠案件，賠償金額高達八十三萬元，是一位來自香港的老婦人，在過閘門時摔倒骨折，目前還在商談、等待簽署和解書，也暴露出機捷安全問題，請桃捷公司全面檢討。

對此，桃捷公司表示，旅客在站內受傷的區域，以電扶梯發生的頻率最高，其中有些旅客攜帶大型行李不慎滾落受傷，其次則為高齡旅客攜帶大型行李或兩件以上行李，行走時因拖行未留意腳步及安全距離跌倒受傷，桃捷公司除了透過廣播及宣傳海報，提醒旅客多加留意安全，也會加派站務人員及志工宣導。

黃敬平表示，根據桃捷公司資料，四十八件送醫案件，分別是二○一七年十八件、二○一八年廿六件、二○一九年四件，目前已經理賠廿八件，理賠金額六十八萬八四三七元，其餘件數仍在協談中或未申請；從旅客容易受傷的區域來劃分，在電扶梯及穿堂發生的頻率最高，若是以受傷型態來看，大多是跌倒、夾傷、割傷等傷勢。

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