〈中部〉台中市打火兄弟灌救40小時 廢輪胎廠大火滅了

2019-05-10

〔記者黃鐘山、張軒哲／台中報導〕向打火弟兄致敬！后里區廢輪胎堆置廠七日下午火警延燒四十個小時，終於在九日清晨五點止熄。台中市消防人員動員日夜灌救，共出動四十輛消防車，二百多名消防人員與義消救援，讓山海線地區打火弟兄疲於奔命，累癱在地上補眠。這場大火染黑大台中天空，嗆鼻氣味甚至蔓延至彰化。環保局移動式監測車會持續於后里國小進行空氣品質監測，為空氣品質把關。

廢輪胎堆置廠登嵙公司在泰安國小斜對面設廠近二十年，曾屢次發生火警，近半年內兩次大火，此次遭市府以違反空污法規定，依法重罰五百萬元，廢止其回收廢棄物處理業登記證，公司確定歇業。

泰安國小學生前日移校教學，昨天則是留校在教室上課，不過避免戶外活動。而環保局已執行周界大氣戴奧辛採樣檢測，檢測結果預計三十日前出爐。

首當其衝的泰安里民飽受臭味之苦，連流浪狗也灰頭土臉，緊鄰火場的安眉路居民更是緊閉門窗，所幸雨後臭味也逐漸飄散。

市議員賴朝國、陳本添等人昨天在市議會民政業務質詢，關心黑水流竄，農作物可能受損，污染物四處飄散，沒加蓋的后里淨水廠就在附近，水質也可能受污染，要求市府會同台水公司檢驗，確保民眾飲用水安全。副市長楊瓊瓔表示，會配合相關單位清查，如有災損，將向業者求償。

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