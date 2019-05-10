〈中部〉台中市葫蘆墩圳卡爛泥 水利局：天晴即處理

2019-05-10

〔記者歐素美／台中報導〕葫蘆墩圳親水河岸雜草叢生，甚至發出「爛泥巴」味，引發民眾抱怨；市府水利局表示，因石岡壩流下來的原水濁度高，流下來的泥沙卡在葫蘆墩圳親水河岸的石頭上，才出現爛泥巴味，等天氣放晴，將派員清理雜草，以高壓水柱沖洗河內石頭改善，並將推動企業認養，以減少維護成本。

葫蘆墩圳親水河岸完工後，因枯水期時水位較低，引發正反面不同看法，最近天氣炎熱，民眾更抱怨河中的石頭因卡滿泥沙，發出爛泥巴的臭味，雜草也長得比周邊種植的植栽還高，市議員陳清龍日前質疑水利局未做好管理維護工作。

水利局水利養護工程科長徐瑞旻說，葫蘆墩圳親水河岸啟用後，水利局每天都派員清理落葉、垃圾，整體植栽維護工作則一季一次，由工作人員清洗河內的石頭及周邊雜草，今年除一月份已完成管理維護工作，四月十三日也派員針對河底水生植物進行清理，坡面雜草因連日豪雨，預定放晴後即進行處理。

針對葫蘆墩圳發出爛泥巴味，徐瑞旻表示，主要是下雨造成上游石岡壩的水濁度較高，流進葫蘆墩圳的泥沙卡在石頭上所致，近日派員清除坡面雜草時，將一併以高壓水柱沖洗改善。此外，水利局也將推動企業認養葫蘆墩圳親水河岸，以減少維護成本。

他表示，最近大台中不動產商業同業公會即捐贈一座公共藝術，正施作放置在葫蘆墩圳親水河岸邊，除為河岸增添一處美麗景致，也可提供民眾歇腿休息。

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