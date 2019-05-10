〈中部〉愚人之友會 再獲贈第二輛沐浴車

2019-05-10

〔記者佟振國／南投報導〕母親節將至，許多民眾會帶媽媽吃大餐、送禮物，但有人卑微的希望能讓重癱的母親洗一個舒舒服服的澡！愚人之友基金會昨天接獲台北華樂扶輪社捐贈的沐浴車，將有效提升偏鄉部落的服務量能，仁愛鄉萬豐部落居民「阿雀」感謝有沐浴車到宅服務，讓四年前因意外重癱臥床的母親也能洗香香，與家人度過母親節。

愚人之友基金會表示，南投縣許多偏鄉部落交通不便，對需要特別照顧的重癱患者更加不利，連洗澡這件事也是奢求，有人許久才能洗一次澡，因此四年前開辦到宅沐浴服務，透過台北華樂扶輪社捐贈一台沐浴車，為大埔里地區及信義鄉的重癱患者服務，由於服務案家通常路途遙遠，一天只能服務三至四個，病患平均四週可洗一次澡。

為了增加服務量能，華樂扶輪社再結合各方資源，昨天捐贈第二台沐浴車，其中一台放置在埔里鎮，可就近服務到仁愛、國姓、魚池，另一台在信義鄉，就近服務水里有需求的案家，總計六個鄉鎮受惠，到宅沐浴頻率可從每四週一次提升為每二週一次。

仁愛鄉萬豐部落居民「阿雀」表示，母親四年前意外跌倒頭部受創重癱臥床，長期擦澡無法徹底清潔，皮膚容易生病，對患者、家人都是一種折磨，感謝現在有到宅沐浴服務，有專業人員協助，讓媽媽可以舒服洗個澡。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/