〈中部〉人厭槐葉蘋攻占 圓林園「險象環生」

2019-05-10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市景觀滯洪池「圓林園」近來出現一座足球場大的「綠地毯」，乍看下綠草如茵，令人心曠神怡，但走近一看，卻是整片的綠色水生植物。由於現場無隔籬設施和警告牌，已有小朋友嬉戲，直接掉入水中，還好因為水淺沒有大礙，但民眾認為最好設有警告和隔離措施。

滯洪池綠油油像草坪

縣府水利資源處表示，這種植物是「人厭槐葉蘋」，為水生蕨類，原本生長於南美洲，繁殖能力非常驚人，占去大部分的水面，妨礙其他水生植物的生長。而該區地勢低緩，容易集水、排水，旱季乾涸，是天然的運動場，但一到雨季則是大池塘。

小朋友摔得像泥人

今年四月進入梅雨季後，該區成為大水塘，近來水面又被綠色水生植物攻占，不到一個禮拜的時間，整片綠油油。前來運動的郭姓民眾說，他經常來這裡運動，已經知道這是「地雷區」，但本週日他目睹有一位小朋友跑到「綠油油」的池塘內，整個人摔得像泥人，眾人把小朋友拉起來，還見到旁邊有一條大魚。

民眾盼設隔離設施

他說，水生植物長得太茂密，一點縫隙都沒有，不知道情況還以為是「綠色草皮」，沒想到下方竟是水塘，加上週邊只有用落羽松和景觀石隔離，小朋友可以輕鬆躍過，他建議縣府應該設警告牌或隔離設施。

彰縣府最快今勘查

縣府水資處表示，今年因為雨季長，首度出現大量的「人厭槐葉蘋」，最快今天會派人到場勘查，再評估作相關設施。而景觀滯洪池的功能除了排洪之外，也有休憩的功能，該處水深及膝，水位及水線不固定，日後會針對「人厭槐葉蘋」孳生及休閒安全問題，作一併考量，勘查後作出適當的措施。

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