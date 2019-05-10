〈中部〉3鐵路橋阻水流 民雄急尋解套

2019-05-10

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕嘉義縣民雄鄉的好收、山子腳、東勢湖等三條主要排水，流經縱貫鐵路時，因鐵路橋涵洞狹隘，致排水斷面縮減，如遇強降雨常導致上游淹水，汛期將屆，民雄鄉長何嘉恒與多位村長昨向縣長翁章梁反映，翁允諾尋求臺鐵管理局協商，設法解決鐵路橋造成的水患問題。

中央補助7千萬清疏區域排水

翁章梁強調，縣府水利處今年向中央爭取到七千萬元補助款，辦理區域排水清疏作業，治洪是整體性的，除了清淤，也指示水利處連絡臺鐵管理局，儘速提出解決水患對策。

嘉縣府水利處副處長朱崧豪說，民雄市區鐵路橋確實是造成水患的原因之一，臺鐵管理局去年十一月決標進行改善，目前先從東湖橋開始，但這樣的施工順序與地方的期盼相反。

縣府促臺鐵解決鐵路橋瓶頸

何嘉恒說，民雄這三條主要排水的鐵路橋從北到南依序為第一民雄橋、泰安橋與東湖橋，都是排水瓶頸，其中，第一民雄橋涵洞狹隘，曾經實測在洪水高峰時，鐵路橋上游水位比下游高出一公尺，也就是鐵路橋成了水匣門。

東榮村長張金富表示，好收排水在民雄地下道處穿越縱貫鐵路的第一民雄橋，橋下兩個涵洞排水斷面僅約上游的一半，阻撓水流，一發生強降雨，洪水就會由下游往上游回淹。

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