〈南部〉大笑姑婆 12年媒合3000人次就業

2019-05-09

〔記者萬于甄／台南報導〕在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心服務的王慧珍，生性樂觀愛笑，因此有大笑姑婆之稱，自二○○七年擔任就業外展人員後，十二年來協助兩百家企業，成功媒合約三千人次，今年更獲得勞動部最佳雇主服務人員獎的肯定，相當不容易。

五十八歲的王慧珍原從事幼兒教育服務，但近年來少子化影響，結束幼兒園經營，讓她一腳踏入就業服務體系。在同事的眼中，王慧珍個性開朗、活潑，也相當有活力，不少原本情緒低落的求職者受到她感染，變得積極樂觀。

王慧珍說，以一個媽媽替孩子找工作的心情為出發點，積極幫忙爭取工作機會和權益，也因自己同為女性，更能理解婦女想兼顧家庭與工作的心情，希望能鼓勵職業婦女無論在工作還是生活上，都能樂觀積極面對。

王慧珍不忘充實自己，不僅取得就業服務乙級證照，更完成大學學業，今年也獲得雲嘉南分署最佳雇主服務人員獎的肯定。她說，印象最深刻就是服務到以前幼兒園的學生，雖擁有烘焙專業，但因領有智能身心障礙者手冊，雇主、企業的接受度都不高，導致求職困難，陪著她四處面試，同時運用就促工具，總算成功媒合，目前已順利就業三年，真的相當開心。

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