〈南部〉台南祀典武廟 全台最美土朱壁山牆修復

2019-05-09

〔記者劉婉君／台南報導〕國定古蹟祀典武廟在二○一六年二○六美濃地震中受損，二○一七年動工修復後，已於三月下旬完工，目前正辦理驗收；有「全台最美廟宇山牆」之稱的東側土朱壁山牆，曾同時動員一名匠師、十五名師傅進行粉刷，重現風華。

3年前震災受損 行政院補助修繕

祀典武廟復建工程由行政院災害復建經費全額補助、金額兩千七百萬元，其中，東側山牆土朱壁修復，範圍以三川殿為界，從過水廊到三代廳，是此次工程的重要特色之一。

1名匠師帶領15名師傅 同時施工

為了使土朱壁的完成面不會留下施工的接痕，且色澤完美呈現，外層粉刷作業必須在一天內完成，因此施工當天，天色才微亮，工作人員就開始調配土朱灰，以色調偏橘紅、顯色力較佳的土朱，與關子嶺的頂級生石灰，依一比五的比例調配，再由匠師蔡啟豐帶領十五名師傅，同時施工，一氣呵成完成粉刷，力求整個牆面可以在同一時間達到乾燥。中午過後，再由匠師戴上麻布手套，一邊擦拭水分未逸散部位，一邊檢視土朱壁是否平整，整個作業直到傍晚才大功告成。

與台南孔廟豬血土工程 差異很大

文資處指出，祀典武廟的土朱壁與同為國定古蹟的台南孔廟豬血土工程，外表雖然都是朱色，卻有很大的差異，不僅材料不同，施作位置也不一樣。「土朱」的主要材料是氧化鐵及礦物性色粉，為外牆灰作工程；「豬血土」則是由豬血、桐油、石灰調配而成，為柱子、門板之漆作工程。

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