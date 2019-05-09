〈南部〉鳳山溪泛油飄臭 地方促河川總量管制

2019-05-09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山溪連日來變色又泛油污，還出現死魚、傳出異味，地方要求市府比照後勁溪，推動河川總量管制，環保局已採集水樣送驗，並加強沿線稽查，將研議評估更積極的管制做法。

鳳山區北門里長謝秀霞表示，連日下雨過後，鳳山溪水質未見清澈，反而一度變成灰黑色，且河面泛一層油污，還發現少許發臭的死魚，促市府推動河川總量管制；議員李雅靜建議市府優先輔導業者改善製程，後續推動鳳山溪總量管制，徹底改善鳳山溪污染。

環保局據報到場採樣，發現水中溶氧量偏低，認為下雨污水夾雜垃圾，降低溶氧、發生死魚情況，已採集水樣送驗，報告預計一週出爐，將加強沿線稽查。

根據環保局統計，今年河川稽查七百多件，開罰六十多件、二千多萬元，另查獲二家業者勒令停工，均是污染鳳山溪，其中一家業者移送法辦，光稽查鳳山溪近百件，裁處四件共二十多萬元。

鳳山溪上游超過百家工廠林立，環保局多次查獲水污法未管制的工廠，製程後的廢水未處理就直接排放，只能依廢棄物清理法開罰，成為水污法漏網之魚，應加嚴工廠污染排放規模及數量限制，才能重罰有效嚇阻。

水利局於鳳山溪沿線設有二十個截流站，從鳥松區坔埔、鳳山圳富田橋至保安一街，每日截流量約五萬噸，上游推動水質淨化工程，六日剛完工進入試車，可削減氨氮、懸浮固體等，將有助整體水質改善。

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