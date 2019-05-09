〈南部〉高雄立志中學日內瓦發明展奪金 作品插國旗繞場

2019-05-09

〔記者黃旭磊／高雄報導〕二○一九年瑞士日內瓦國際發明展，我國獲十八金佳績，其中唯一參展的高中生團隊，是高市立志中學三名高職生，以兩件作品分別榮獲一金、一銀及一特別獎，團隊並將得獎作品自行車插上國旗繞場，宣揚台灣。

唯一參展高中團隊 另獲一銀一特別獎

瑞士日內瓦國際發明展於四月十日至十四日舉行，有四十國、八百多件作品參賽，台灣參展團三十八人、四十一件作品，共獲得十八金、十二銀、十一銅及六面特別獎。

立志中學以「下坡減速安全駕駛」榮獲金牌及特別獎，「LED顯示模組之安全帽3.0版」獲得銀牌，資料處理科學生高家心、汽車科學生陳冠華、周峻逸將國旗插在得獎的自行車繞場，向國際宣揚台灣。

團員在會場感受到台灣在國際社會的與眾不同，周峻逸昨天受訪表示，其他國家攤位都有國旗佈置，台灣卻沒有，團名也只能用Chinese Taipei，既然規定受限，就用自己方式愛台灣，高家心特地騎著國旗自行車繞行展場通道，引來注目。

金牌作品「下坡減速安全駕駛」利用三軸感應器、霍爾感知器及啟動馬達常見吸入線圈等元件，發展成ABS防鎖死煞車系統，運用於下坡自動啟動減速，增加行駛安全性。銀牌作品「LED顯示模組之安全帽3.0版」，為首爾發明展獲獎作品進化版，透過藍芽無線感控與手機偵測，自行車或機車行駛左右轉或煞車，透過安全帽後方LED顯示幕顯示相對應訊號。

作品於參展期間獲歐洲廠商詢問及義大利媒體專訪報導。團員回憶，參展者多為大學生或社會人士，現場需用英文介紹作品並答問，還沒有老師帶隊，三人臨場表現獲得不少掌聲。

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