〈南部〉《觀察筆記》撥走綠雲

2019-05-09

王金平到了廈門，跟國台辦主任相見了。

他也發表談話，通篇以中華民族的歷史情緣貫穿，轉入九二共識闡論兩岸局勢，是祭祖行？是告訴中共他的四海都是中國人觀點？還是暗示他想選中華民國總統？

踏進中國疆域後他要脫去中華民國的外衣，因為在中國編史裡已然斷代了。一個斷了代的國，怎能再給你「表述」呢？不就不合邏輯也是矛盾。所以實際上他在廈門說的九二共識，也只宣示「一個中國」而已，後半段國民黨念茲在茲的「各自表述」是瘖啞的。

但是，王金平最大的用意是透過祭祖行為走進源遠流長的中華民族隊伍，也許從此可以洗刷「藍皮綠骨」的曖昧評價，更何況還有著國台辦主任劉結一的見證。

純藍，對總統選到底或不分區立委繼續，必然多些堅實的後盾。

他的年事已高，這一戰恐是畢生最大最後一搏，「總統選舉公報上一定看得到我的名字！」說這話異乎他性格的勇壯，讓人想起他一生立委，跟政治相牽連在本土的顏色上寫傳奇！（資深記者黃明裕）

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