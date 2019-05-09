〈南部〉潮州臭氧改善 擺脫全國墊底

2019-05-09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕影響屏東縣空氣品質的污染物，臭氧不遜於細懸浮微粒PM2.5，以潮州最嚴重，經潮州空品淨區實施後，去年終於擺脫連續四年全國墊底的窘況，不過，屏東縣仍被環保署列為臭氧三級防制區。

潮州空品監測站從二○一四年起，連續四年所測得的臭氧每小時平均濃度高居全國第一，分別為二○一四年七十五．九ppb，二○一五年七十．三四，二○一六年六十七．○八，二○一七年七十一．六，均高出全國平均值甚多，到去年（二○一八年）降為六十八．八九ppb，不再是全國倒數第一名。

屏東縣環保局空污防制科認為情況改善原因是與去年六月至今年四月在潮州地區實施空品淨區有關，共有九大減量措施，例如與潮州學校合作，請開車騎車的家長在接送孩子時，避免車輛怠速，透過公告與簽署、稽查達到效果。此外，減少露天焚燒，將農業廢棄物集中處理，以及加速二行程機車汰換等。

但目前全台仍僅有屏東縣的臭氧被列為不合格的三級防制區，除非連續三年達到標準值才能降為二級防制區，臭氧的生成主要與工廠等固定污染源有關，尤其初春吹西南風，使得高雄市工業區污染源吹往屏東。

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