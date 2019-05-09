〈南部〉屏東鹽埔停業工廠 堆置上千包廢棄物

2019-05-09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣鹽埔鄉一處停業工廠內，被堆置大量太空包廢棄物，環保局會同保七總隊及環保署南區督察隊查處後，發現太空包內為多種廢金屬粉末及廢爐渣等物，除採樣送驗並將全案移送法辦。

為多種廢金屬粉末及廢爐渣等物

屏東縣政府環保局表示，位於鹽埔鄉的該廢棄工廠已久未營業，廠房雖已像廢墟，但仍出租他人使用，環保局至該廠稽查後發現，廠房內以及後方空地都有堆置情形，經概略清點至少有一千包以上，據承租人表示，太空包內容物為多種廢金屬粉末及廢爐渣等物，準備做為再利用的原料。

承租人：準備做為再利用的原料

環保局指出，經查該承租人並未具有合法再利用廢棄物的資格，堆置太空包已有不少破損，還有部分露天堆置污染環境情況，承租人涉嫌違反廢棄物清理法第四十六條規定，依法可處一年以上五年以下有期徒刑、得併科一千五百萬元以下罰金。

環局：將檢測土壤及地下水是否受污染

環保局長顏幸苑表示，七日現勘時，已針對太空包內容物採樣送驗，釐清堆置物是否為有害事業廢棄物，並將盡速安排土壤及地下水檢測作業，了解環境是否受到污染；除呼籲業者切勿以身試法，也請民眾若發現有污染行為，立即撥打環保局公害陳情專線舉報。

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