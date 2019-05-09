〈南部〉枋山實彈射擊封路 10分鐘謠傳為5小時

2019-05-09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國軍本月有四天將於枋山鄉進行實彈射擊演訓，台廿六線今天起短暫封路，但昨天坊間竟流傳封路管制時間是從早上七點封到中午共五個小時，不明就理的用路人聞訊直批「這樣怎麼上班？」警方回應，封路管制僅十分鐘，請民眾放心。

國軍五月將於九、十六、廿三及卅日等四天，於枋山鄉境內進行今年實彈射擊操演，並對周邊道路進行管制，範圍為台廿六線五點五公里處（墾丁H會館）到九點五里處（大統鄉村俱樂部）的雙向車道，封閉路段長達四公里。但在臉書上卻訛傳封閉的時段為上午七點到中午十二點，由於多人流傳轉貼，引發議論。

台26線是往返恆春半島唯一道路 民眾批

「國軍不知道這裡是交通要道嗎？」、「上班怎麼辦？」由於台廿六線是往返恆春半島的唯一道路，今天雖非旅遊旺日，但仍會有不少觀光客經過，且又包含楓港庄頭及通勤的用路人，訛傳的封閉時間若封路長達五個小時，車潮恐怕會回堵到枋寮及恆春，而引起民眾批評根本是擾民。

對此，枋寮警方澄清，目前軍方公告早上八點四十分到八點五十分進行管制，僅僅十分鐘，絕非坊間所傳封路長達五個小時，除請通行民眾注意並配合管制措施，也重申勿信來路不明的傳言。

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