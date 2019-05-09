〈南部〉台南捷運民調 7成民眾支持

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運是否興建引發關注，規劃費墊付案卡在市議會待審，不過，台南市政府委託進行台南捷運支持度民意調查，昨日公布民調結果，顯示七成受訪者支持台南規劃捷運。
市府表示，贊成規劃捷運的支持度為七十．一％、不贊成廿四．二％、未表態五．八％，顯見民眾普遍關心捷運建設，且啟動捷運規劃是大多數民眾的共同期待。
認為有助觀光 改善交通、空氣品質
民調結果顯示，七成以上受訪者認為，捷運將有助於「減少車流量、改善交通狀況（同意七十．九％）」、「提高台南市整體競爭力（同意七十一．二％）」及「促進台南市觀光發展（同意七十六．四％）」，更有高達八成以上的受訪者認為，捷運對於「減少汽機車排放廢氣、改善空氣品質（同意八十一．九％）」，將會有顯著幫助。
市府表示，委託專業民調機構以電話訪問方式執行，對象為居住在南市三十七個行政區且年滿十八歲的民眾，採分層比例隨機抽樣，共完成一千二百份有效樣本，抽樣誤差為正負二．八三％。
市府表示，積極爭取藍、綠、紅與第一期藍線延伸線納入中央前瞻計畫，中央補助二○一九年與二○二○年規劃作業費用八十四％、九千七百萬元，市府只須負擔十六％、一九千百萬元，以儘速啟動規劃進度，對於民眾疑慮，捷運工程處也將綜合民意，持續進行說明與溝通，以期符合民眾期待。
反對者認為街道不寬 影響兩側住家
不過，市府於四月間連辦七場說明會，與會民眾反對認為，台南街道不寬，高架無論有無隔音，除對道路兩側住宅商家影響外，也會破壞天際線，台南古都的歷史文化街景將失去；也有人建議強化大台南公車路網與班次密集，不要砸大錢蓋捷運。
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