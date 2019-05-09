〈台北都會〉幫忙看顧寶寶 北市動物園小爪水獺姊姊好有愛

2019-05-09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕母親節即將來臨，台北市立動物園的小爪水獺「NINA」產下兩男兩女，總共四隻健康活潑的小爪水獺寶寶，園方表示，精力旺盛的小寶寶們已經可以在活動場的大水池裡游泳玩耍，幸好姊姊們幫忙看護，才不至於讓「NINA」一個人忙不過來。

園方表示，剛生完寶寶的「NINA」需要隨時補充體力，保育員會多準備一點食物、額外添加維他命，確保吃飽吃好。「NINA」對幼仔們的照顧非常熟練，也多虧姊姊們與爸爸「HUGO」幫忙看顧，讓小爪水獺寶寶們平安順利的成長。

小爪水獺寶寶還小的時候，保育員會留下「NINA」與四隻寶寶單獨在室內，給母子們哺乳休息的獨處空間；其他家庭成員到了早上，都必須到戶外活動場開始一天的作息，但在這個時候，爸爸「HUGO」總會在門口大呼小叫，不願與自己的妻小分離，小爪水獺大家族的感情好到「黏ＴＴ」。

園方提到，小爪水獺寶寶們第一次到戶外活動場時，顯得特別緊張，「NINA」與姊姊們耐心在旁守護，若寶寶不小心掉進水裡尖叫呼救，姊姊們會衝到寶寶身邊將牠救起。小爪水獺姊姊們「姊代母職」，讓「NINA」能夠在一旁大口吃魚、安心休養，享受天倫之樂。

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