〈台北都會〉北市國泰蔡家起家厝都更 通過環評

2019-05-09

〔記者蔡思培／台北報導〕國泰集團蔡家的「起家厝」、位於敦南商圈的敦南金融大樓，之後轉手給新光人壽，最後由國泰旗下的國壽及蔡家的寶豐隆買回，並將都更。台北市政府昨召開環評大會，環評會認為寶豐隆置地廣場新建工程一案不須進行二階段環境影響評估，通過審查，由於該棟大樓的地標「誠品敦南」租約於明年到期，開發單位在會中報告表示，拆除到興建完工約三年。

敦南金融大樓位於仁愛圓環附近，現為十二層樓的建築，誠品敦南店位在裡面，是當地的地標。依開發單位的都更規劃，將興建為地上二十八層樓、地下六層樓，地下三樓至地上四樓有餐飲業、服務業，除有金融保險業及一般辦公場所，還有游泳池、健身房。

環評委員楊之遠認為，該建築屬於交通要道，建議開發單位要留意上下班時流動的衝擊。環委康世芳也說，由於該建築是既有老舊大樓現地拆除新建，周邊是商業區，施工時，噪音、空氣品質部分都要注意。

環評委員也關注四樓、五樓將施作景觀綠化，環委吳孟玲說，建築綠化只有一樓平面有喬木，四樓、五樓則是以草皮為主，綠覆面積雖有達到標準，喬木卻很少。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/