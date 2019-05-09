〈台北都會〉士北科專宅社福設施遭反對 柯文哲︰先進駐

2019-05-09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市康復之友協會原訂三月廿六日進駐士北科專案住宅，設立「身心障礙者社區居住家園」，但遭少數居民拉布條抗議，擔心身心障礙者情緒不穩，恐推倒長者，社會局為此兩度舉辦說明會，至今仍沒有共識。台北市長柯文哲昨主持里長座談會，當地里長再度提案反對，柯當場裁示先進駐，直到附近社會住宅完工，他並強調，有些人認為這是鄰避設施，大家都不喜歡，其實北市有很多成功案例，只是互相不熟悉。

居民擔心身心障礙者情緒不穩

台北市政府為開發「北投士林科技園區」，在園區興建六百多戶專案住宅安置拆遷戶，北市府以成本價讓售，另由社會局委託台北市康復之友協會，進駐設立「身心障礙者社區居住家園」，用以協助患有身心障礙、精神障礙及自閉等恢復良好患者獨立生活，原訂今年三月廿六日進駐，卻遭約廿位居民拉大布條抗議。

柯︰可與區里協商暫時安置方案

柯文哲昨主持北投區長與里長市政座談會，當地里長再度提案反對，強調不是說對特定設施有意見，而是社區內有很多長者，若不小心被身心障礙者推倒，後果不堪設想，希望能將「身心障礙者社區居住家園」，調整至附近的社會住宅。

柯文哲回應，其實台北市有很多成功案例，例如龍門國中附近、台大對面的鄰里，社福設施長期與居民相安無事，從未傳出有危險。

他建議，社會局可與區里協商暫時安置的方案，「說拜託借我用兩年、三年，大家就會說好啦」，並找成功案例來分享，和諧的社會就是我退一步、你退一步，將來社宅蓋好之後，再把社福設施搬過去。

提案里長昨因感冒失聲，由另位里長代為發言，並未對市長裁示表達看法。

社會局副局長黃清高會後補充，預計議會會期結束後再辦說明會，設立身心障礙者社區居住家園，目的就是讓身障者可以融入社區中自立生活，可惜該社區部分居民對設置設施及原本期望產生落差，將抱持謙卑態度，希望居民多多來參加，雙方有問題也可當面溝通。

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