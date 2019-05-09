〈台北都會〉基隆壯觀里漏水 有進展了

2019-05-09

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市壯觀里社區內自來水管線老舊漏水嚴重，社區二千多戶平均每期（二個月）漏水量約二萬二千度，影響到地基與公共安全，立委蔡適應與自來水公司召開說明會，爭取高地老舊社區受水設施改善計畫補助，希望各管委會整合住戶意見，提供土地使用同意書，十月底前完成前置作業。

10月底前整合住戶意見

立委蔡適應、自來水公司、壯觀里長楊添發和社區管委會代表七日晚間召開說明會，多位安樂區市議員也到場關心。

蔡適應表示，已向經濟部水利署爭取前瞻基礎建設水環境建設計畫，改善基隆、新北市高地老舊社區供水問題，水利署補助五十％、基隆市政府補助二十％、住戶分擔三十％，交由水公司代管，住戶隨水費收取代操作費，目前經濟部審議中。

多位市議員希望比照幸福華城案例，動用第二預備金先行墊付相關工程經費，住戶分期付費，對住戶負擔最小。

蔡適應表示，會極力促成自來水公司、基隆市政府、住戶三方達成共識，希望各社區在十月底前完成前置作業，儘速改善。

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