〈台北都會〉淡水彩虹南瓜隧道 即日起免費參觀

2019-05-09

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡水區屯山里有五座「南瓜隧道」，種有橙黃、墨綠等各色的栗子南瓜，最近南瓜結實纍纍，即日起開放民眾免費參觀。淡水區農會今年還輔導農友種植各式蔬果如長絲瓜、長條扁蒲等，為彩虹南瓜隧道營造不一樣的田園風情。

淡水區農會總幹事高忠說，農會已經連續第六年輔導農友種植南瓜隧道，今年農友拓展隧道規模，重新搭設原先較為低矮的三座隧道，將南瓜隧道的頂部架高，讓民眾穿過時不用辛苦彎腰，隧道內也設有桌椅，讓長者可小憩、乘涼。

5座南瓜隧道 結實纍纍

高忠推薦民眾把握五月中旬、南瓜最飽滿的時節來探訪，在南瓜隧道內感受涼風徐徐、綠意環繞的愜意。屯山里南瓜隧道位於淡金公路五段八十九號、屯山里十號橋旁，開放時間為即日起至五月底，每天早上七時至下午六時，免費參觀，也提醒民眾勿碰觸農民辛苦種植的瓜果。

淡水農會推薦，可以搭乘淡海輕軌，跟有機小農一起體驗蔬果採收，搭配休閒農場推出的南瓜鄉土風味餐點，並加入農園ＤＩＹ課程，自由選擇南瓜圓、南瓜饅頭、南瓜布丁等與南瓜相關的體驗活動，可洽淡水區農會推廣部26202290分機146。

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