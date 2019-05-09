〈台北都會〉基隆色彩屋、和平島夯 暑假交通恐塞爆

2019-05-09

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市正濱漁港的色彩屋與和平島竄紅，但附近交通經常塞車，有兩處停車場因施工而停用，預期暑假的交通恐陷入黑暗期，市議員建議市府設置「攔截圈」，以觀光巴士接駁改善交通，並導入觀光產業提升經濟效益。

兩處停車場施工停用

基隆市議會昨天進行市政總檢討，觀光、交通議題是討論焦點，多位議員肯定正濱漁港色彩屋成為全台的熱門打卡景點，成功行銷基隆市。

議員建議設「攔截圈」 以巴士接駁

市議員藍敏煌、連恩典表示，色彩屋營造得很成功，但如果拍拍照就走人，並未給地方帶來經濟效益，周遭應整體規劃導入商業機能；市議員張顥瀚、呂美玲和張淵翔擔心暑假的交通問題，張顥瀚指出，色彩屋紅了，和平島公園也重新開放，阿根納造船廠吸引許多觀光客，但和一路二巷的臨時停車場正在施工，要到九月才完工，平一路的台船停車場正在進行聖薩爾瓦多城的考古挖掘，少了這兩處停車場，交通衝擊很大。

張淵翔也說，即將來臨的暑假，和平島將寸步難行，建議市府商借土地設置 「攔截圈」，將遊客的小客車攔截在周邊，再增闢觀光巴士供民眾、遊客免費搭乘。

鼓勵搭大眾運輸 借碼頭供停車

市長林右昌表示，國外的觀光景點走二十分鐘是很正常的，「攔截圈」的概念很好，國內要培養這種概念；交通旅遊處長李綱表示，會鼓勵民眾使用大眾運輸，並和基隆港務公司商借碼頭供民眾停車。

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