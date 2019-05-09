〈台北都會〉尋求支持法案 柯文哲拜會台北監督連線

2019-05-09

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲日前拜會台北市議會時代力量黨團，遊說台北市政府重大優先政策、法案尋求支持後，昨日再赴市議會拜會友柯的「台北監督連線」及無黨籍的陳建銘、楊靜宇等七位議員，預計下週三再拜會民進黨團，至於國民黨團仍婉拒柯親自拜會報告。

外界關注綠白關係，市議會民進黨團日前透過LINE群組詢問十九位市議員的意見，有不少議員都表態邀請柯來報告，不過也有議員反對；還有議員認為，柯文哲應先釐清自己未來是市長還是總統參選人身分，若仍是市長，即可來黨團報告。民進黨團總召張茂楠表示，已排定下週三到黨團報告。

國民黨團書記長應曉薇則表示，黨團已接到市府訊息，想安排本月廿二日到議會報告相關重大議題，不過不包含柯文哲本人，這也是黨團的立場，過去也沒有接受市長親自來黨團報告的前例。

「台北監督連線」親民黨議員林國成表示，只要是對市民有利的東西就一定會支持，藍綠會不會因為總統選舉的因素，為反對而反對就不清楚；至於昨天的拜會，該連線站在市民角度，接受柯文哲拜會，雙方也針對社子島、大彎北段、士北科徵收等交換意見。

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