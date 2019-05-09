〈台北都會〉北市禁止左轉離峰假日開單多 議員批斂財

2019-05-09

〔記者林家宇／台北報導〕台北市車流量大，在三線道以上的部分大型路口多半有實施禁止左轉，不過台北市議員陳建銘發現，北市其中三個「禁止左轉」路口，違規件數將近九千件，其中高達六九七八件來自離峰時段及假日，陳認為，這在完全不影響交通的情況下，警察卻躲在一旁開單，讓交通法規成為斂財工具，要求一個月內全面檢討。

議員陳建銘要求一個月內全面檢討

陳建銘調閱資料，發現北市三個禁止左轉路段的違規統計數據。市民大道與延吉街口總計三九一七件，平日尖峰時段佔五百件、平日離峰一七五六件、假日一六六一件；長春路與新生北路口合計二一四五件，平日尖峰六八一件、平日離峰二六六件、假日一一九八件；新湖三路與舊宗路路口合計二一二六件，平日尖峰二十九件、平日離峰一六八件、假日一九二九件。

陳建銘說，上述三個路口的違規件數，絕大部分發生於離峰、假日時段，批評「在完全不影響交通的情況下，警察躲在一旁開單」，認為此舉儼然是「交通的陷阱，斂財的工具。」

交通局︰研議禁止左轉必要性或時間點

北市交通局回應，新湖三路與舊宗路口因鄰近內湖知名賣場，反而在假日才需要禁止左轉，情況特殊，至於其他路口，會再研議禁止左轉的必要性或時間點。交通局長陳學台補充，交工處和交通大隊每一季，都會針對違規左轉較多的十個路口做滾動式檢討。

交通管制工程處長葉梓銓說，將於一個月內針對議員點名的路口實地勘查，評估是否縮短禁止左轉的時段。交工處表示，是否設立禁止左轉取決於該路段的轉向流量及車道可容納多少輛車，會再與交通大隊就全日禁左的路段個別檢討。

陳建銘還點出北市近年前十大肇事路口，民權東路六段過去三年以四四四件、三六一件、三九六件排在前二；忠孝東路五段以三四三件、三六三件、三一三件排在前三，他批評，交通局強調有在做滾動式檢討，但肇事路口始終不變，等於每天都在撞車。

陳學台說，碰撞的型態、事故的地點經檢討後確實會有改善，但也有可能從原本的位置轉移到另一個角落，無論如何，局處仍會持續檢討改進。

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