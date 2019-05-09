〈北部〉防銀膠菊入侵 花蓮僱工清除

2019-05-09

〔記者王峻祺／花蓮報導〕「綠癌」小花蔓澤蘭及「國際毒草」銀膠菊近年大舉入侵花蓮，不僅佔據廣大林地，更侵入社區鄰里，影響生態平衡，農政單位每年僱工清除，年平均收購數量可達上百公噸，由於目前正值銀膠菊開花期，縣府農業處發布「追緝令」，邀民眾提前加入防治行列，消滅生態殺手！

外來種銀膠菊快速生長特性，常造成整片樹林或作物遭受覆蓋導致死亡，並排擠其他原生植物生存空間，威脅本土生態及景觀資源，加上葉片與艾草相似，花朵又與滿天星雷同，容易造成民眾誤觸或誤食，防除時機以早春、花期四月至十月間的開花前最佳。

縣府農業處長羅文龍說，每年委託鄉鎮市公所辦理小花蔓澤蘭收購及僱工清除銀膠菊，二○一一年起林務局補助一公斤五元收購小花蔓澤蘭，縣府則加碼補助三元，等於一公斤八元，近年成效良好，二○一六年收購數量達一百三十公噸、二○一七及二○一八年一百五十公噸，今年預計收購一百六十五公噸。

他說，另針對銀膠菊入侵嚴重鄉鎮市，也補助僱工清除，每年持續辦理入侵植物防治計畫，但銀膠菊因有毒性，剷除過程中一定要「全副武裝」，穿著長袖衣褲並配戴口罩、手套，農地以農耕機具翻除，必要時可用市售除草劑噴灑，拔除植株則要裝入塑膠袋悶腐或乾燥後焚燬，接觸後也應盡速洗手。

農業處表示，銀膠菊原產自中南美洲，分類屬菊科一年生草本植物，植株高卅至一百五十公分，常被民眾誤認為是花材「滿天星」，葉片、植株上纖毛含有「銀膠素」，接觸皮膚恐引起過敏發癢等症狀。

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