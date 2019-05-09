〈北部〉培養「情人的眼淚」 慈科大發明展奪金

2019-05-09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕在東部雨後的地面會生長出一種特別的藻類「葛仙米」，有「情人的眼淚」別稱，花蓮慈濟科技大學師生研發「情人眼淚培養裝置」，將葛仙米藻從片狀的藻類，培養成圓形球體，可以讓藻類獲得更多光線及營養，產量大幅提高十倍！

此外，師生也從中萃取藻膽蛋白、藻多醣，可促進組織修復、保溼，因此研發應用於傷口敷料產品「具有傷口修復能力之情人眼淚纖維膜」。二項發明參加二○一九年第三十屆馬來西亞ITEX國際發明展，從廿國超過一千件參賽作品中，勇奪二面金牌。

慈科大醫學影像暨放射科學系副教授耿念慈說，葛仙米很有商業潛力，也能製作特色料理，校方規劃在水質乾淨、富含礦物質的馬太鞍溼地水源栽培，目前也與台糖花蓮觀光糖廠洽談合作，開發藻類冰品。

葛仙米藻是念珠藻科、念珠藻屬的藍藻，沒有葉綠體，和「髮菜」都是念珠藻屬的近親，分佈於世界各地，在缺水的季節長時間保持休眠，若突然下大雨，水分充足時急速成長，長成橄欖色的藻類，邊緣會有不規則捲曲，特色是可以生長在極端貧瘠不含氮的土地上，它可自行從大氣中抓取氮，在花蓮地區因環境乾淨，民眾採取作為食物，又稱「地木耳」、「雨來菇」、「天使的眼淚」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/