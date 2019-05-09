〈北部〉宜縣府秘書長認了讀冊免錢 林姿妙改口

2019-05-09

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙選前大力宣傳「讀冊免錢，吃飯免錢」政見，未料週一出席縣議會專案報告，卻稱「我沒說過讀冊免錢」，不過，縣府秘書長林茂盛在議會答詢時，點頭承認代表縣長說過，「吃飯免錢先上路，讀冊免錢再找財源處理」，林姿妙一看秘書長點頭承認，才改口說「先求有再求好」，網友嘲諷「秘書長打臉縣長」，民進黨議會黨團批評林姿妙跳票、沒誠信。

選前政策白皮書 確實有寫教科書免費

林姿妙選前在許多公開場合致詞時說，選上縣長後，要讓全縣國中小學童「讀冊免錢」，她的縣政十七篇政策白皮書裡寫到，除了提供免費營養午餐，也提及百人以下學校，要提供免費教科書。

林姿妙：先求有再求好

不料，林姿妙週一出席縣議會專案報告，被問到「讀冊免錢」政策是否施行，林姿妙竟回「我沒說過」，還強調當初說的是「讀冊吃營養午餐免錢」，民進黨議員陳文昌轉而詢問秘書長林茂盛，先前是否代表縣長說過，吃飯免錢先上路，讀冊免錢再找財源處理，林茂盛點頭，此時林姿妙才改口，稱「先求有再求好」。事後陳文昌批評林姿妙違背承諾，凸顯選前說大話。

民進黨團批林跳票、沒誠信

林姿妙、林茂盛等人答詢內容，在網路上引發熱議，網友說，「請密切關注秘書長後續去處」、「南有南草包，北有草包二號」、「這個好好笑」、「唉！身為宜蘭人覺得可悲」。

國民黨議會黨團昨召開記者會，為林姿妙辯護，議員黃浴沂說，書籍費跳不跳票，要看明年度預算有沒有編列，他相信，只要財源夠，林姿妙一定會做，外界應給予更多時間，另名議員黃建勇指出，先讓縣府的營養午餐免錢預算通過，未來再討論書籍費補助問題。

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