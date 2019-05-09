〈北部〉紫色彩稻「新瓦屋」 美在高樓大廈中

2019-05-09

〔記者廖雪茹／竹北報導〕想欣賞稻田彩繪藝術，不必跑鄉下！新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區，被高樓大廈包圍的一分多田地，一期農作種植紫色彩稻搭配一般水稻，近來從高處俯瞰，襯托出「新瓦屋」三個大字，又正值園區生態池荷花盛開，吸引網美和攝影高手取景。

新竹縣長楊文科表示，新瓦屋稻田彩繪地景藝術觀賞期約兩個月，可延續至七月中旬，還將配合暑假板凳電影院，進行稻浪小劇場表演。

為再現六家聚落的鄉村風情，縣府定期依時序在新瓦屋水稻生態教育園區耕種不同的農作物。新竹縣文化局長李猶龍表示，今年雨量充沛，一期農作請台灣稻農有限公司規劃「稻田彩繪」（由苗栗農業改良場技術授權），種植紫色彩稻品系IR一五五二，這種長粒秈型稻的口感硬，在台灣主要作為稻田彩繪或觀賞用盆栽。

彩繪稻田規劃初期需先以田地範圍概估文圖的大小，確定文圖規格後，請專人在水稻田中進行圖型佈點，在佈點範圍插植彩稻秧苗，周邊再續插越光米秧苗；兩項作業均須以人工方式完成。

自三月中旬插秧以來，因顏色不太一樣，常引發路人談論田裡種的是什麼稻子？近來站在「或者書店」後方俯看，彩稻在越光米襯托下顯現「新瓦屋」三個大字，相當吸睛。

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